Леонид Ярмольник высказался по поводу выхода Константина Богомолова на сцену Театра Наций в женском наряде.
Леонид Ярмольник не нашёл ничего предосудительного в том, что мужчина перевоплощается в женщину на сцене.
Супруг Ксении Собчак Константин Богомолов в своём спектакле "На всякого мудреца" сыграл роль барыни Софьи Турусовой. Эта роль изначально предназначалась Марине Зудиной, однако сотрудничество с актрисой было прекращено.
Ярмольник отметил, что для актёра естественно примерять на себя разные образы, в том числе и женские.
"Можно вспомнить и Олега Павловича Табакова, сыгравшего мисс Эндрю в "Мэри Поппинс, до свидания". Обсуждать можно только конечный результат и работу. А обсуждать то, что в принципе мужчина играет женщину или женщина мужчину — это глупое намерение", — цитирует слова Ярмольника NEWS.ru.
Режиссёр Константин Богомолов славится тем, что осовременивает театральную классику. Героиня Богомолова говорит, что не собирается чипироваться и что её племянница — сторонница ЛГБТ.
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