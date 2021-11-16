Мужчина опознал в развратницах под его окнами Собчак и Голикову

Житель Балашихи написал заявление в полицию, уверяя, что Собчак и Голикова занимались непотребствами во дворе его дома. Правоохранители начали проверку.

У Ксении Собчак в жизни началась чёрная полоса. Журналистка уже устала от нападок юридического плана. Только Ксения дала исчерпывающие показания по делу о смертельном ДТП, как на неё написала заявление гостья её программы Жанна Шамалова, которая обвинила знаменитость в разглашении медицинской тайны.

Теперь некий гражданин уверяет, что Собчак нарушала его покой в Балашихе тем, что совершала развратные действия под его окнами. О новой напасти Ксения рассказала в своём Telegram-канале.

"Ааааа на меня пожаловался в полицию мужчина, который считает, что 10 ноября я занималась развратом с Голиковой под его окнами в Балашихе", — пишет телеведущая.

Звезда ТВ и интернета, со слов мужчины, пожаловался, что ему мешают уснуть две известные персоны.

"Натурально, человек позвонил на 112 ночью в четверг и сообщил, что ему мешают Голикова и Собчак. Потому что устраивают непотребства у него во дворе. И он их видит у себя под окнами и не может из-за их криков заснуть", — рассказывает Ксения.

Собчак объяснила, что могло бы её заставить отправиться в Подмосковье ночью.

"Не знаю, как вторая участница этой фантазии, но лично я поеду среди ночи в Балашиху только если меня там будут ждать: а) ужасно большая сумма денег б) ужасно сенсационный материал", — объяснила Ксения Анатольевна.

Больше всего Собчак впечатлило то, что правоохранительные органы всерьёз решили расследовать это преступление.

"А теперь самое о*******. Полиция. Проводит. Проверку", — сообщает знаменитость.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.