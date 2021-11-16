Тиктокер Милохин впервые за 16 лет встретился со своими родителями

В эфире программы "Док-Ток" на Первом канале тиктокер Даня Милохин встретился со своими биологическими родителями, с которыми не виделся 16 лет.

Блогер отказался в очном формате разговаривать со взрослыми. Он пообщался с ними по видеосвязи в эфире шоу. Мать известного тиктокера расстроилась таким решением сына, однако сообщила, что будет вновь пытаться наладить отношения с ним.

"Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое", — сказал Милохин.

Вместе с тем 19-летний тиктокер не винит родителей в том, что они отправили его в детский дом. Молодой человек признался, что ничего не чувствует, общаясь с ними.

В возрасте трёх лет Милохина отдали в детдом вместе с братом. С 2019 года парень активно развивает TikTok и строит музыкальную карьеру.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.