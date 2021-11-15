Артист МХАТа пожалел Бузову: "Пешка в руках была"

Актёр МХАТ им. Горького Дмитрий Корепин считает, что Ольгу Бузову напрасно пригласили играть в прославленный театр. При этом артисту стало жалко звезду "Дома-2" по-человечески.

Корепин считает, что знаменитость была лишь пешкой в игре. По мнению актёра, её просто использовали.

"Я могу даже ей посочувствовать, потому что она даже не понимала, что она такая марионетка была. Ведь в итоге вы посмотрите, как с ней обошёлся Эдуард Бояков. Он её бросил, по сути. Она осталась, получается, у разбитого корыта униженной и оскорблённой Бояковым", — цитирует слова Корепина ФАН.

Артист дал совет знаменитости, которая заявляла о том, что намерена судиться с МХАТом.

"При чём тут МХАТ им. Горького, пусть она судится с Бояковым, а не с театром. Теперь какое отношение она имеет к театру? Никакого! Пусть подаёт в суд на Эдуарда Боякова", — отметил актёр.

Новое руководство театра сняло с репертуара спектакль "Чудесный грузин", в котором Ольга сыграла роль шпионки Беллы Шанталь. По словам Ольги, ей сообщили о прекращении сотрудничества по СМС. Звезда убеждена, что театр остался ей должен почти полмиллиона рублей.

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