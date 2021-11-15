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Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром

Шоу-бизнес

Николай Басков забыл о мерах предосторожности, тиская настоящего тигра. Андрей Малахов показал, что произошло с натуральным блондином, который увлёкся общением с хищником.

Николай Басков
Николай Басков

Андрей Малахов опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео со съёмок новогоднего огонька.

В студию принесли настоящего тигрёнка. Знаменитости принялись гладить символ наступающего года. Особенно представитель семейства кошачьих пришёлся по душе Николаю Баскову.

Исполнитель хита "Шарманка" принялся таскать в руках детёныша крупного хищника. Он стал позировать с животным, как вдруг тигрёнок сходил в туалет по-большому.

"К деньгам!" — тут же отреагировал на инцидент золотой голос России. — так вот почему он орал. С**** хотел.

Малахова случай весьма позабавил.

"ЧП на съёмках Новогоднего огонька: тигрёнок впервые увидел Николая Баскова @nikolaibaskov и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео…" — написал телеведущий в своём Instagram-аккаунте.

Подписчикам шоумена стало жалко затисканного тигрёнка.

"У него стресс, бедный малыш";

"Не надо эксплуатировать диких животных, пожалуйста", — укорили знаменитостей интернет-пользователи.

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Николай Басков и тигр Мартин
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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