Миро об очередной неприятности Ксении: "Собчак не посадят"

Скандальный блогер Лена Миро проанализировала положение Ксении Собчак и пришла к выводу, что звезда снова влипла в неприятности. При этом светский обозреватель уверена, что Собчак избежит наказания.

Миро осуждает методы журналисткой работы Собчак.

"Героиня очередного ролика Собчак подала на тамаду-жруналистку заявление. Женщина пришла к Ксении, чтобы рассказать о своей сложной жизни, в ответ на что тамада вывалила ей документы от второй стороны конфликта", — пишет блогер в своём ЖЖ.

Миро обращает внимание на то, что каждый раз гости журналистки попадают впросак, соглашаясь на интервью с Собчак. Дело, по словам автора ЖЖ, дошло до заявлений в органы следствия.

"Что грозит Собчак? Если претензии будут доказаны, то уголовный срок. Женщина, ни много, ни мало, обвиняет тамаду в раскрытии медицинской тайны", — объясняет блогер.

Сама Собчак заявляет в своём Телеграм-канале, что женщина, которая её хочет засудить, со всем была согласна, когда выходило интервью.

"Сначала было всё хорошо, а когда поднялся шум, стало нехорошо? Интересно… Мальчишки и девчонки, не забываем важную вещь — где все учились хайпу, я преподавала?" — отмечает Ксения.

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