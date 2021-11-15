Наташа Королёва, которая недавно рассказала о тайной дочери, которая воспитывается в США, ранее появлялась в кадре с коляской. Теперь певица предстала с маленькой девочкой на руках.
Малышка, которую понянчила Наташа Королёва, отличается экзотической внешностью. Артистка с большой радостью подержала в руках темнокожую девочку из Африки.
Исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" поделилась кадрами со съёмок передачи на африканском континенте под названием "Племя". Королёва на какое-то время погрузилась в жизнь первобытного общества.
"Ровно год пролетел с нашего африканского путешествия! Это было экстремально, но незабываемо! Спасибо, что в нашей жизни случилось такое приключение!" — пишет русалка отечественной эстрады в своём Instagram.
На видео Наташа восхищается африканским младенцем.
"Вот она маленькая девочка, которая сидит у меня на ручках, и она такая сладкая", — говорит певица.
Подписчики Королёвой активно комментировали опубликованное видео.
"Копия мамы!";
"Ещё одна дочь?";
"Наташка, ты сплошной позитив! Умничка", — писали фолловеры.
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