Наташа Королёва предстала с младенцем на руках: "Вот она сладкая девочка!"

Наташа Королёва, которая недавно рассказала о тайной дочери, которая воспитывается в США, ранее появлялась в кадре с коляской. Теперь певица предстала с маленькой девочкой на руках.

Наташа Королёва с африканским ребёнком

Малышка, которую понянчила Наташа Королёва, отличается экзотической внешностью. Артистка с большой радостью подержала в руках темнокожую девочку из Африки.

Исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" поделилась кадрами со съёмок передачи на африканском континенте под названием "Племя". Королёва на какое-то время погрузилась в жизнь первобытного общества.

"Ровно год пролетел с нашего африканского путешествия! Это было экстремально, но незабываемо! Спасибо, что в нашей жизни случилось такое приключение!" — пишет русалка отечественной эстрады в своём Instagram.

На видео Наташа восхищается африканским младенцем.

"Вот она маленькая девочка, которая сидит у меня на ручках, и она такая сладкая", — говорит певица.

Подписчики Королёвой активно комментировали опубликованное видео.

"Копия мамы!"; "Ещё одна дочь?"; "Наташка, ты сплошной позитив! Умничка", — писали фолловеры.

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