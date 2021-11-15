Создатель группы "Ногу свело!" рассказал о самочувствии после нападения

Один из создателей группы "Ногу свело!" Антон Якомульский рассказал о своём самочувствии после нападения на него и его жену в Москве.

В своём Instagram-аккаунте Якомульский рассказал, что некий злоумышленник выстрелил в него из газового пистолета после того, как он хотел защитить свою супругу во время конфликта.

"Нормально мы себя с женой чувствуем. Я пока не хочу обсуждать эту ситуацию, пока мы не разберемся", — цитирует слова Якомульского Москва 24.

В пресс-службе Главного управления МВД России по столице пояснили, что инцидент произошел ночью 13 ноября на улице Пресненский Вал.

Сообщается, что Якомульского и его жену увезли в медицинское учреждение с химическими ожогами глаз. Жертва нападения написала заявление в правоохранительные органы. По данному факту проводится расследование.

Антон Якомульский — барабанщик, композитор, мультиинструменталист, основатель группы "Муха", сооснователь музыкального коллектива "Ногу Свело!".

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