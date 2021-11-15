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Пасынок Джигарханяна объяснил значение памятника артисту

Шоу-бизнес

Наследник Армена Джигарханяна Степан рассказал, что означает памятник, установленный на могиле артиста.

Пасынок Джигарханяна объяснил значение памятника артисту

В Instagram-аккаунте Степана Джигарханяна появились снимки и видео с торжественного открытия памятника прославленному артисту. Близкие и друзья собрались на месте захоронения актёра 14 ноября 2021 года, в день годовщины его смерти.

"Согласно завещанию Армена Борисовича, похоронен он был на Ваганьковском кладбище г. Москвы рядом с могилой своей дочери Лены, моей сестры…" — пишет Степан в своём микроблоге.

Пасынок звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил концепцию монумента.

"Армен Борисович запечатлён в любимом им образе Сократа — образе, который он нёс со сцены театра им. Маяковского на протяжении более 20 лет… Авторы монумента — заслуженные художники России, скульпторы Микаэль и Ваге Согояны", — написал Степан в своём посте.

Подписчики наследника артиста выразили своё мнение по поводу монумента.

"Светлая память. Авторы монумента отразили идеальное сходство с живым образом Джигарханяна";

"Памятник установлен, пусть теперь заткнутся те, кто злословил про неухоженную могилу. Пусть "не зарастёт народная тропа" к великому артисту. Светлая память!" — писали в Сети.

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Памятник Армену Джигарханяну
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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