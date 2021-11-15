Мария Шукшина рассказала об овощах, нашпигованных COVID-вакциной

В преддверии Нового года, когда хозяйки в России начали уже обмениваться рецептами вкусных салатов, американские учёные готовятся угостить нас чем-то не столь аппетитным.

Об этом предупредила актриса Мария Шукшина, опубликовав в своём ТГ-канале новость о том, что в Калифорнийском университете США учёные готовятся выращивать овощи, в которые уже "вшита" (на уровне ДНК) коронавирусная вакцина.

Напомним, что дочь писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина в последнее время всё чаще позиционирует себя не как продолжательница актёрской династии, а как общественный деятель. Недавно, например, она призвала россиян "вступать в ополчение", лидером которого провозгласила себя.

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