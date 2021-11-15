EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Польша примет закон, разрешающий задерживать нелегальных мигрантов на границе
Истинная цель Британии, направляющей солдат на Украину, далека от заявленной
ЕС может ввести санкции против белорусских чиновников и аэропорта Минска
Глава ЛНР Пасечник: Зеленский "демонстративно" нарушает перемирие
Украинский политик Куликов: РФ и США не враги, Путин отлично общается с Байденом
Расширить список условий для признания НКО иноагентами предложили в Госдуме
Многодетная россиянка признана самой красивой замужней женщиной мира
Дети должны знать: за травлю одноклассника придётся отвечать
Украинский спортсмен изменил мнение о дружбе Москвы и Киева: Россия - агрессор

Сказала "да": певица Manizha объявила о скором замужестве

Шоу-бизнес

Певица Manizha поделилась радостной новостью в своём Instagram-аккаунте. Артистка объявила подписчикам о скором замужестве.

Сказала "да": певица Manizha объявила о скором замужестве

Девушка опубликовала у себя в Stories фотографию с обручальным кольцом на пальце.

"Я сказала "да", — написала Manizha.

Избранником исполнительницы стал российский режиссёр и клипмейкер Ладо Кватания. Об их отношениях стало известно во время Евровидения. Тогда он прилетал в Нидерланды, чтобы поддержать свою возлюбленную.

Пара долгое время не афишировала отношения, однако их неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях.

Напомним, Manizha заняла девятое место на Евровидении, выступив с песней Russian Woman. Певица потратила больше 10 миллионов рублей на подготовку к международному состязанию. Часть затрат за участие в конкурсе, трансляцию, перелёт исполнительницы и проживание в гостинице согласился оплатить Первый канал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто она, таджичка, которая представит Россию на Евровидении
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Истинная цель Британии, направляющей солдат на Украину, далека от заявленной
Сказала "да": певица Manizha объявила о скором замужестве
Глава ЛНР Пасечник: Зеленский "демонстративно" нарушает перемирие
Экс-супруга не пришла на открытие памятника Армену Джигарханяну
Украинский политик Куликов: РФ и США не враги, Путин отлично общается с Байденом
Расширить список условий для признания НКО иноагентами предложили в Госдуме
Многодетная россиянка признана самой красивой замужней женщиной мира
Дети должны знать: за травлю одноклассника придётся отвечать
Украинский спортсмен изменил мнение о дружбе Москвы и Киева: Россия - агрессор
Гинцбург заявил о безопасности многократной ревакцинации от коронавируса
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки

Москва ассиметрично ответит на продолжающиеся враждебные действия и "недружественные шаги" Запада.

Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Интересные Новости
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Мир. Новости мира
Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
Любовь Степушова Москва важнее: Индия купила С-400 Любовь Степушова Ирина Шлионская Самые изобретательные советские мошенники: "родственники", "прокуроры" и "главврачи" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Президент ФРГ: немцы не должны "стесняться" памяти о нападении на СССР
Южная Азия
Москва важнее: Индия купила С-400
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Мир. Новости мира
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников