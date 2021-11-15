Сказала "да": певица Manizha объявила о скором замужестве

Певица Manizha поделилась радостной новостью в своём Instagram-аккаунте. Артистка объявила подписчикам о скором замужестве.

Девушка опубликовала у себя в Stories фотографию с обручальным кольцом на пальце.

"Я сказала "да", — написала Manizha.

Избранником исполнительницы стал российский режиссёр и клипмейкер Ладо Кватания. Об их отношениях стало известно во время Евровидения. Тогда он прилетал в Нидерланды, чтобы поддержать свою возлюбленную.

Пара долгое время не афишировала отношения, однако их неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях.

Напомним, Manizha заняла девятое место на Евровидении, выступив с песней Russian Woman. Певица потратила больше 10 миллионов рублей на подготовку к международному состязанию. Часть затрат за участие в конкурсе, трансляцию, перелёт исполнительницы и проживание в гостинице согласился оплатить Первый канал.

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