В воскресенье, 14 ноября, в годовщину смерти Армена Джигарханяна на его могиле на Ваганьковском кладбище Москвы был установлен памятник.
Над созданием скульптуры работали заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян. Памятник представляет из себя фигуру Джигарханяна "в преклонных годах", присевшего на гранитные театральные подмостки. Прообразом стала роль артиста в спектакле "Беседы с Сократом" Театра им. Вл. Маяковского.
Почтить память актёра собрались не только близкие и друзья, но и преданные поклонники.
Не было только экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Она пояснила журналистам газеты "Взгляд", что не пришла на кладбище из-за "разногласий с близкими Джигарханяна", которые, по словам пианистки, "разбили их семью и публично испортили репутацию" народного артиста.
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