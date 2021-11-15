Экс-супруга не пришла на открытие памятника Армену Джигарханяну

В воскресенье, 14 ноября, в годовщину смерти Армена Джигарханяна на его могиле на Ваганьковском кладбище Москвы был установлен памятник.

Над созданием скульптуры работали заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян. Памятник представляет из себя фигуру Джигарханяна "в преклонных годах", присевшего на гранитные театральные подмостки. Прообразом стала роль артиста в спектакле "Беседы с Сократом" Театра им. Вл. Маяковского.

Почтить память актёра собрались не только близкие и друзья, но и преданные поклонники.

Не было только экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Она пояснила журналистам газеты "Взгляд", что не пришла на кладбище из-за "разногласий с близкими Джигарханяна", которые, по словам пианистки, "разбили их семью и публично испортили репутацию" народного артиста.