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Гузеева пожаловалась на последствия COVID-19: "Туплю и всё забываю"

Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева после тяжёлой болезни рассказала, что коронавирус негативно отразился на её умственных способностях.

Гузеева пожаловалась на последствия COVID-19: "Туплю и всё забываю"

Телеведущая провела около месяца в больнице в Коммунарке. Всё закончилось благополучно, и артистка снова приняла участие в съёмках телешоу. В новом выпуске "Давай поженимся!" Гузеева объяснила, что борьба с COVID-19 сильно изменила её. Актриса призналась, что чувствует себя другим человеком.

"Я не знаю, как я буду работать. Я туплю, забываю слова, забываю, о чём начинаю говорить. Я до ковида и я сегодня — это два разных человека", — пожаловалась знаменитость.

Звезда фильма "Жестокий романс" рассказала, что надеялась, что болезнь её не коснется, однако не смогла избежать заражения коронавирусной инфекцией.

В больнице звезда ТВ обращалась к поклонникам и признавалась, что очень боится.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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