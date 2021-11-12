Федосеева-Шукшина вручила ключи от своей квартиры наследнику

Лидия Федосеева-Шукшина торжественно вручила ключи от квартиры, принадлежащей когда-то её мужу Василию Шукшину, внуку.

Народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина ранее подарила квартиру своему пятому супругу Бари Алибасову. Только через суд актриса сумела вернуть свою недвижимость.

В эфире Первого канала Лидия Николаевна на глазах у огромной аудитории передал ключи от квартиры внуку Василию. С наследником артистка долгое время не ладила, однако теперь были забыты все обиды.

Предметом дарения стала квартира на улице Бочкова, где проживал муж актрисы — знаменитый писатель, актёр и кинорежиссёр Василий Шукшин.

Федосеевой-Шукшиной очень дорога данная жилплощадь. Она наказала наследникам не продавать квартиру, так как она является семейной реликвией. Актриса разрешила только сдавать в аренду ценные квадратные метры, если семье вдруг придётся туго в финансовом плане.

"Квартира на Бочкова будет принадлежать Василию и Ольге. Никаких споров и разногласий", — отметила 83-летняя актриса.

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