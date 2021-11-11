Вахтанг Кикабидзе разместил первое фото после смерти жены

Смерть жены сильно подкосила звезду фильма "Мимино" Вахтанга Кикабидзе. 83-летний актёр поделился первой фотографией после длительного траура.

Вахтанг Кикабидзе с директором

После кончины супруги Ирины Кебадзе артист резко сдал. Здоровье звезды советского кинематографа пошатнулось, однако актёр сумел взять себя в руки и жить дальше.

На снимке, который появился в Instagram-аккаунте Кикабидзе, можно наглядно увидеть, что такое подлинное кавказское долголетие. На фотографии Кикабидзе широко улыбается, рядом с ним сидит его директор Олег Толмачёв.

Подписчики маститого актёра написали много добрых слов в адрес настоящего аксакала.

"Дядя Вахтанг, здоровья вам и долгих лет жизни, жду нашей встречи, я мечтаю об этом"; "Всего доброго, Здоровья", "Уважаемый Буба, Вы очень нужны всем-всем. Живите долго, очень долго. Мы вас любим, надеемся на Вас", — писали поклонники народного артиста СССР.

Заслуженная артистка Грузии и прима-балерина Тбилисского академического оперного театра Ирина Кебадзе скончалась 11 октября этого года.

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