Смерть жены сильно подкосила звезду фильма "Мимино" Вахтанга Кикабидзе. 83-летний актёр поделился первой фотографией после длительного траура.
После кончины супруги Ирины Кебадзе артист резко сдал. Здоровье звезды советского кинематографа пошатнулось, однако актёр сумел взять себя в руки и жить дальше.
На снимке, который появился в Instagram-аккаунте Кикабидзе, можно наглядно увидеть, что такое подлинное кавказское долголетие. На фотографии Кикабидзе широко улыбается, рядом с ним сидит его директор Олег Толмачёв.
Подписчики маститого актёра написали много добрых слов в адрес настоящего аксакала.
"Дядя Вахтанг, здоровья вам и долгих лет жизни, жду нашей встречи, я мечтаю об этом";
"Всего доброго, Здоровья",
"Уважаемый Буба, Вы очень нужны всем-всем. Живите долго, очень долго. Мы вас любим, надеемся на Вас", — писали поклонники народного артиста СССР.
Заслуженная артистка Грузии и прима-балерина Тбилисского академического оперного театра Ирина Кебадзе скончалась 11 октября этого года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!