Лазарева о разрушении империи КВН: "Мелкие и пыльные обломки"

Телеведущая Татьяна Лазарева объяснила, почему КВН сейчас переживает не лучшие времена. Она убеждена, что виной всему цензура, которая заставляет кавээнщиков шутить "вполноги".

Татьяна Лазарева в КВН

Татьяна Лазарева посвятила пост в своём Instagram-аккаунте 60-летнему юбилею КВН. Телеведущая и бывшая кавээнщица отметила, что очень благодарна Клубу весёлых и находчивых за то, что он дал ей путёвку на телевидение.

Уважительно Лазарева относится и к Александру Маслякову.

"Я всегда буду желать ему здоровья, радости и мудрости. Таким я его и помню — весёлым и мудрым", — отметила звезда ТВ в своём микроблоге.

Александр Масляков

Лазарева констатировала, что КВН стал другим, так как на ТВ уже не принято шутить так свободно, как это было в её время.

"А как можно шутить вполноги?" — задаётся вопросом Татьяна.

55-летняя телеведущая отметила, что у КВН есть много конкурентов в Сети и на ТВ, где можно найти юмор на любой вкус. В качестве примера она привела украинскую "Лигу смеха" и "Игру" на канале ТНТ, которую закрыли.

"Мы догадываемся почему", — пишет Лазарева.

Нынешнее состояние КВН Лазарева оценивает негативно.

"Но уж очень страшно своими руками разрушать великую империю. Наверное, это даже невозможно, не нам судить… Я вот тут посмотрела детский КВН на 1 канале и пришла в ужас. Это мелкие и пыльные обломки той великой империи, которую я по счастью застала. И это был благословенный период жизни…", — поделилась своим мнением Лазарева, признавшись, что не смотрит КВН.

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