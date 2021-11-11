Юрий Лоза об обязательной вакцинации: "Ну, вот мы и дожили"

Юрий Лоза с негодованием встретил новость об обязательной вакцинации людей старше 60 лет. Автор хита "Плот" назвал это медицинским экспериментом над людьми.

Юрий Лоза приводит информацию, которую почерпнул из СМИ.

"Власти Санкт-Петербурга сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше", — пишет музыкант.

Лоза напоминает о том, что Владимир Путин говорил, что вакцинация не может быть обязательной, но власти Санкт-Петербурга, по мнению певца, не прислушались к его словам.

"В инструкции к вакцине написано, что препарат находится в стадии разработки и не прошёл должных испытаний, соответственно, каждый должен подписать бумагу, в которой соглашается предоставить свой организм для медицинских экспериментов", — пишет певец на своей страничке ВК.

Артист отмечает, что те, кто принимает такие решения, несут ответственность за свои действия.

"Но если его заставляют это сделать против его воли, то мы вправе спросить у властей — а готовы ли они однажды ответить в суде за введение методов, которые ранее использовались лишь в фашистских концлагерях?" — негодует Лоза.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.