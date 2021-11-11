Джигурда объяснил, почему перестал спасать Ефремова

Никита Джигурда бросил попытки вызволить Михаила Ефремова из тюрьмы. Звезда фильма "Любить по-русски" рассказал, почему больше не борется за свободу друга.

Актёру Михаилу Ефремову исполнилось 58 лет. Звезда театра и кино отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области. На свободе у него остаются верные друзья. В их числе — Никита Джигурда, который активно боролся за освобождение актёра. Теперь же усилия шоумена свелись на нет.

"Трижды он просил меня перестать доказывать его невиновность, — цитирует слова Джигурды ФАН, — несмотря на то, что у меня на руках было и есть заключение смелого эксперта Юрия Макеева, который с научной точки зрения доказывал факт того, что не Михаил Ефремов сидел за рулём".

Артист рассказал, что его не пустили на заседание Мосгорсуда, как выразился актёр, "по беспределу".

"Они понимали, что если мы окажемся на заседании, то докажем невиновность Михаила Ефремова. Потом Михаил в настоятельной форме просил меня не вмешиваться", — рассказал эпатажная знаменитость.

Никита Джигурда объяснил, почему, на его взгляд, Ефремов просил его не защищать.

"Я это связываю с неким шантажом. Некие силы ставят его в определённые условия, которые, видимо, настолько жёсткие, что он вынужден их выполнять ценой потери здоровья, отбывания срока в колонии", — отметил шоумен.

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