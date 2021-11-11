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Шаляпин опубликовал мрачный стих о любви и предательстве

Шоу-бизнес

Прохора Шаляпина, который недавно овдовел, подписчики не устают утешать. Всем стало очень жалко шоумена, потерявшего жену. На душе у артиста действительно тяжело. Об этом он сообщил поклонникам в стихотворной форме.

Шаляпин опубликовал мрачный стих о любви и предательстве

В жизни Прохора Шаляпина началась чёрная полоса. Не успел он оправиться от смерти жены Татьяны Дэвис, как умер его близкий друг. Позже стало известно, что матери артиста грозит тюрьма за получение взяток.

Эти напасти певец переживает стойко, однако терзания отражаются на контенте в Instagram-аккаунте шоумена. Прохор опубликовал черно-белую фотографию, на которой предстаёт серьёзным. С лица Шаляпина исчезла его фирменная белозубая улыбка.

Не менее мрачные мысли наводит стихотворение, которое Прохор разместил в своём микроблоге.

"Если вышла любовь в приоткрытую дверь
И ушла неизвестно куда,
прихватив твоё сердце,
Ты всё же поверь,
Что и эта беда — не беда.

Промелькнёт без следа чёрных дней суета,
Злое слово в пучину нырнёт,
Лишь себя самого не теряй никогда —
Ту находку никто не вернёт", — гласит стихотворение фотографа Елены Галициной, размещённое на странице артиста.

Подписчики Прохора обратили внимание на его схожесть с персонажами вампирской саги.

"Ты бы мог сыграть главную роль в Сумерках", — писали в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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