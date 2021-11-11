Анна Семенович рассказала о гостевом браке с иностранцем

Анна Семенович мечтает стать матерью. Экс-солистка группы "Блестящие" выбирает кандидата на роль отца для своего будущего ребёнка. В отборе участвуют сразу несколько поклонников 41-летней звезды.

Обладательница самого шикарного бюста среди артисток российской эстрады Анна Семенович пользуется успехом у мужчин.

Исполнительница хита "Восточные сказки" призналась, что полтора года жила с иностранцем в гостевом браке.

"В свое время у меня был мужчина, который жил за границей. У нас был гостевой брак, и меня в тот момент это устраивало. Отношения длились полтора года, мы не отчитывались друг перед другом. Мне хотелось радости, веселья, счастья, и я получала все это. Здесь нет ничего плохого, ведь надо делать то, что ты хочешь, — рассказала певица в интервью Иде Галич на МУЗ-ТВ.

Сейчас Семенович более придирчиво подходит к делу выбора возлюбленного, так как она рассматривает партнёра как будущего отца своего ребёнка. Анна рассказала, что сейчас выбирает между двумя кандидатами.

"У меня есть пара достойных претендентов. Один человек — молодой предприниматель, он не из шоу-бизнеса, все пробивается ко мне. Второй — постарше, тоже бизнесмен — я склоняюсь к нему. Но молодой очень настырный", — объясняет певица.

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