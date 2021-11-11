О том, что борьба с коронавирусом закончилась для Ларисы Гузеевой победой, рассказала коллега звезды по шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова.
Лариса Гузеева провела почти месяц в больнице в Коммунарке, публикуя невесёлые посты о борьбе с COVID-19.
После выписки знаменитость предпочитала скрываться от публики, признаваясь, что болезнь негативно отразилась на её внешности. Звезда ТВ сообщала, что у неё остались проблемы с дыханием и к тому же она, по собственным словам актрисы, "страшная невозможно".
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О том, что зрители скоро смогут увидеть Ларису Гузееву, поведала в своём Instagram-аккаунте Роза Сябитова.
Коллега Гузеевой сообщила радостную новость, сидя в студии телепередачи.
"Всем привет! Ну вот наступил этот день! Мы продолжаем снимать программу. Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку, с ней все хорошо. И мы с новым напором будем делать интересные программы. Смотрите нас", — сказала Сябитова.
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