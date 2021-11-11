Дочь Пересильд записала песню о полёте матери на МКС

12-летняя дочь Юлии Пересильд спела песню про путешествие матери в космос. Клип девочки, облачённой в костюм космонавта, обсуждают в Сети.

Вызов

Песня дочери актрисы Пересильд и режиссёра Алексея Учителя Анны называется "Вызов".

"Как быстро растут дети! И как быстро они начинают что-то делать без тебя! Для меня эта песня стала сюрпризом после возвращения! И удивлением!" — написала актриса в своём Instagram-аккаунте.

Девочка поёт о мире, где внизу горячо, а вверху мерзлота.

"Мы увидимся ещё мама", — очень проникновенно поёт Аня.

Юлию Пересильд творчество дочери очень растрогало.

"Это лучший для меня подарок! И вперёд! Горжусь! Восхищаюсь! Я бы так не смогла! И вообще — дорогу молодым!!! Дерзайте! Мы ваш тыл! Но вы и без нас прекрасно справляетесь! Доченька @anka.peresild_, люблю тебя!" — написала актриса под клипом дочери.

Подписчикам актрисы песня понравилась.

"Какая талантливая девочка! Очень мотивирующая песня, глубокая мысль, красивый голос. Здорово", — писали в Сети.