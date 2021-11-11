Мирошниченко рассказала, почему у неё "не случился" роман с Михалковым

Звезда советского кино Ирина Мирошниченко в следующем году будет отмечать 80-летний юбилей. Но уже сейчас с удовольствием вспоминает не только детали своей насыщенной творческой биографии — на её счету 92 кинокартины, среди которых "Вам и не снилось", "Зимняя вишня", "Ошибка резидента" — но и забавные эпизоды из личной жизни.

В программе Бориса Корчевникова "Судьба человека", артистка рассказала о том, почему у неё в 1963 году "не случилось" романа с Никитой Михалковым, когда они вместе снимались в ленте "Я шагаю по Москве".

По её словам, юный Михалков мог бы, но не стал за ней ухаживать "по интересной причине":

"Когда мы были уже взрослыми, он (Михалков) на чьём-то юбилее в Доме кино несказанно удивился, что в том фильме я снималась, будучи студенткой первого курса. "Как? Ты студенткой была? А я-то думал, что ты меня старше чуть ли не вдвое. Поэтому и не ухлёстывал за тобой", — заявил Никита Сергеевич. Мы тогда здорово хохотали", — рассказала Мирошниченко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.