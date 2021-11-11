Дептранс Москвы опубликовал кадры ДТП, в котором пострадала Елена Сафронова

Звезда российского кинематографа Елена Сафронова серьёзно пострадала в ДТП в центре Москвы.

В машину актрисы на Проспекте Мира на большой скорости влетел автомобиль BMW.

На видео с уличных камер видно, как BMW, уходя от столкновения с резко затормозившим впереди автомобилем, пересек две полосы и вылетел на встречку, где "впечатался" в Hyundai Елены Сафоновой. А потом к ним "присоединлся" ещё и Volvo.

По данным столичного ГИБДД, в аварии пострадали двое — водитель BMW и героиня "Зимней вишни".

Актриса госпитализирована. По предварительным данным у неё переломы бёдер.