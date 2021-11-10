Жорин раскрыл новую аферу в Сети от имени Моргенштерна

Звёздный юрист Сергей Жорин призывает интернет-пользователей быть бдительными, так как в Сети активизировались мошенники, которые прикрываются именем Моргенштерна.

Рэпер Моргенштерн столкнулся с тем, что поклонников его творчества в интернете обманывают аферисты. Адвокат Сергей Жорин в интервью Пятому каналу рассказал, что в TikTok появилась недостоверная реклама. В ролике Моргенштерн объявляет о розыгрыше с крупными денежными призами.

"Суть "развода" проста: перейдя по ссылке, человек попадает на сайт, где красиво разложены три коробки. В одной из них — "миллион". Юзеру предлагают угадать, где деньги, и у последнего всегда получается со 100-процентной вероятностью. Правда, выпадает не круглая сумма, а всего 3060 долларов", — цитирует слова Жорина Пятый канал.

С "победителем" выходит на связь оператор и просит назвать данные карты для пересылки денег. Далее на экране появляется сигнал об ошибке № 404. Исправить неполадку предлагают за 346 рублей. После перевода суммы, никакого подарка "победитель" не получает.

"От имени Моргенштерна периодически производятся какие-то неправомерные действия. Он с этим борется: уведомляет подписчиков, чтобы они проверяли информацию. Все официальные мероприятия, в которых он участвует, есть на его официальной странице в Instagram", — предостерёг любителей розыгрышей Жорин.

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