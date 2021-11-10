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Петросян вспомнил о Задорнове: "Четыре года, как нет с на­ми"

Шоу-бизнес

Евгений Петросян посвятил пост в своём Instagram-аккаунте умершему четыре года назад писателю-сатирику Михаилу Задорнову.

Петросян вспомнил о Задорнове: "Четыре года, как нет с на­ми"

Петросян отметил, что память о Задорнове по-прежнему жива в народе.

"Пр­актически каждый де­нь люди вспоминают его, цитируют, иллюст­рируют видео и продо­лжают радоваться его остроумию. Это озна­чает, что ушедший от нас человек продолж­ает жить с нами! И я уверен в том, что так будет еще много- м­ного лет. Скорее все­го, так будет всегда. Вот это и есть ист­инное понятие, приме­няемое в отношении артиста — звезда! Он уже на небесах и продо­лжает нам светить! И, стало быть, находиться вместе с нами. Спа­сибо, Михаил Николае­вич!" — написал юморист в своём микроблоге.

Евгений Ваганович опубликовал выступление Задорнова, пообещав, что теперь откроется рубрику актерских баек сатирика, которых у него неисчерпаемое множество.

Подписчики юмориста почтили память Задорнова.

"Единственный неповторимый с философской точкой зрения на жизнь — вечная память";

"Этот человек оставил след в наших сердцах. Умный, воспитанный, сияющий! Мы звали его просто Дядя Миша. Любимец народа навсегда!" — писали в Сети.

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Автор: Елена Былкина
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