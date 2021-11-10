Евгений Петросян посвятил пост в своём Instagram-аккаунте умершему четыре года назад писателю-сатирику Михаилу Задорнову.
Петросян отметил, что память о Задорнове по-прежнему жива в народе.
"Практически каждый день люди вспоминают его, цитируют, иллюстрируют видео и продолжают радоваться его остроумию. Это означает, что ушедший от нас человек продолжает жить с нами! И я уверен в том, что так будет еще много- много лет. Скорее всего, так будет всегда. Вот это и есть истинное понятие, применяемое в отношении артиста — звезда! Он уже на небесах и продолжает нам светить! И, стало быть, находиться вместе с нами. Спасибо, Михаил Николаевич!" — написал юморист в своём микроблоге.
Евгений Ваганович опубликовал выступление Задорнова, пообещав, что теперь откроется рубрику актерских баек сатирика, которых у него неисчерпаемое множество.
Подписчики юмориста почтили память Задорнова.
"Единственный неповторимый с философской точкой зрения на жизнь — вечная память";
"Этот человек оставил след в наших сердцах. Умный, воспитанный, сияющий! Мы звали его просто Дядя Миша. Любимец народа навсегда!" — писали в Сети.
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