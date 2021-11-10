EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Голикова рассказала, сколько россиян умирает от коронавируса каждый день
"Газпром" увеличил поставку газа через Украину до максимального объема
Путин попросил Голикову рассказать о последствиях несвоевременной вакцинации
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 48,4%
Тина Канделаки показала, какой была жгучей грузиночкой в юности
США возродили в Германии подразделение времён холодной войны
ФСИН Саратова уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках
Бундестаг: беженцев можно перенаправить с польско-белорусской границы на Украину
Белоруссия увеличила состав дежурных сил ПВО на западных границах

Покровский выступил против мусоросжигательных заводов в РФ

Шоу-бизнес

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский встал на защиту экологии. Рок-музыкант протестует против строительства в Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде мусоросжигательных заводов.

Покровский выступил против мусоросжигательных заводов в РФ

Артист опубликовал воззвание в своём Instagram-аккаунте, в котором требует, чтобы бюджетные деньги тратили не на сжигание, а на развитие переработки и запрет одноразового пластика.

"Уже скоро 30 мусоросжигательных заводов могут появиться в Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах. Вместо переработки полезные ресурсы могут пойти на сжигание, города заполнятся токсичным воздухом, и люди начнут болеть. Онкология, астма и проблемы с сердцем — это и другое ждет нас", — выразил свою обеспокоенность музыкант.

Покровский отметил, что три года назад Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Артист обращает внимание на то, что на сжигание мусора собираются потратить около 260 миллиардов рублей из бюджета.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ногу Свело! - Крылья
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Наталия Орейро получила паспорт гражданина РФ
Врач оценил сообщения об эффективности чёрного перца против COVID-19
Голикова рассказала, сколько россиян умирает от коронавируса каждый день
"Газпром" увеличил поставку газа через Украину до максимального объема
Врач-ортопед: выпрямлять кривые ноги операцией нужно не всем
Агния Дитковските сообщила о пополнении в семье
Путин попросил Голикову рассказать о последствиях несвоевременной вакцинации
Простатит: причины, симптомы и лечение
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 48,4%
Банковские чат-боты не защищают от мошенников
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Останется ли Си Цзиньпин у власти пожизненно Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?
Бывший СССР
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников