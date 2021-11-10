Покровский выступил против мусоросжигательных заводов в РФ

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский встал на защиту экологии. Рок-музыкант протестует против строительства в Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде мусоросжигательных заводов.

Артист опубликовал воззвание в своём Instagram-аккаунте, в котором требует, чтобы бюджетные деньги тратили не на сжигание, а на развитие переработки и запрет одноразового пластика.

"Уже скоро 30 мусоросжигательных заводов могут появиться в Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах. Вместо переработки полезные ресурсы могут пойти на сжигание, города заполнятся токсичным воздухом, и люди начнут болеть. Онкология, астма и проблемы с сердцем — это и другое ждет нас", — выразил свою обеспокоенность музыкант.

Покровский отметил, что три года назад Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Артист обращает внимание на то, что на сжигание мусора собираются потратить около 260 миллиардов рублей из бюджета.

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