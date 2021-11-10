EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США возродили в Германии подразделение времён холодной войны
ФСИН Саратова уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках
Бундестаг: беженцев можно перенаправить с польско-белорусской границы на Украину
Белоруссия увеличила состав дежурных сил ПВО на западных границах
Мигрант рассказал о стоимости "путёвки" в Белоруссию
Онищенко не одобряет обязательную вакцинацию от COVID-19
Матвиенко допустила возможность ужесточения ограничений из-за COVID-19
Филолог оценила планы Минпросвещения обновить правила русского языка
Путин и Меркель обсудили обстановку на белорусско-польской границе

Агния Дитковските сообщала о пополнении в семье

Шоу-бизнес

В этом году Агния Дитковските вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. Неделю назад актриса стала многодетной мамой. О радостном событии звезда кинематографа сообщила на своей страничке в Instagram.

Агния Дитковските сообщала о пополнении в семье

Российская актриса театра и кино Агния Дитковските в третий раз испытала счастье материнства.

Сообщение актрисы, которая тщательно скрывает свою личную жизнь от публики, было предельно лаконичным и состояло целиком из цифр.

"03.11.2021 +1", — написал Агния в своём микроблоге.

Понять, что значат эти цифры, помогло фото звезды с объёмным животом.

Второго малыша Дитковските также родила втайне. Её второй ребёнок появился на свет 16 апреля 2017 года.

Дитковските не любит рассказывать о личной жизни. В 2012 году артистка вышла замуж за Алексея Чадова. в браке родился её сын Фёдор. В 2014 году звёздная пара расторгла брак.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

АГНИЯ ДИТКОВСКИТЕ -ДЕТИ , МУЖЬЯ И НОВОСТИ 2020
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Тина Канделаки показала, какой была жгучей грузиночкой в юности
США возродили в Германии подразделение времён холодной войны
ФСИН Саратова уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках
Сергей Городников: России нужна колоссальная мобилизация населения
Бундестаг: беженцев можно перенаправить с польско-белорусской границы на Украину
Белоруссия увеличила состав дежурных сил ПВО на западных границах
Раздельное питание: внутренняя чистота и свобода выбора
Польский эксперт: зачем Варшава создаёт миграционный кризис
"В исламском мире воспримут как слабость": в Казани ищут способы сохранить пост президента
Мигрант рассказал о стоимости "путёвки" в Белоруссию
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Останется ли Си Цзиньпин у власти пожизненно Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?
Бывший СССР
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников