Агния Дитковските сообщала о пополнении в семье

В этом году Агния Дитковските вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. Неделю назад актриса стала многодетной мамой. О радостном событии звезда кинематографа сообщила на своей страничке в Instagram.

Российская актриса театра и кино Агния Дитковските в третий раз испытала счастье материнства.

Сообщение актрисы, которая тщательно скрывает свою личную жизнь от публики, было предельно лаконичным и состояло целиком из цифр.

"03.11.2021 +1", — написал Агния в своём микроблоге.

Понять, что значат эти цифры, помогло фото звезды с объёмным животом.

Второго малыша Дитковските также родила втайне. Её второй ребёнок появился на свет 16 апреля 2017 года.

Дитковските не любит рассказывать о личной жизни. В 2012 году артистка вышла замуж за Алексея Чадова. в браке родился её сын Фёдор. В 2014 году звёздная пара расторгла брак.

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