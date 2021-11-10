В этом году Агния Дитковските вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. Неделю назад актриса стала многодетной мамой. О радостном событии звезда кинематографа сообщила на своей страничке в Instagram.
Российская актриса театра и кино Агния Дитковските в третий раз испытала счастье материнства.
Сообщение актрисы, которая тщательно скрывает свою личную жизнь от публики, было предельно лаконичным и состояло целиком из цифр.
"03.11.2021 +1", — написал Агния в своём микроблоге.
Понять, что значат эти цифры, помогло фото звезды с объёмным животом.
Второго малыша Дитковските также родила втайне. Её второй ребёнок появился на свет 16 апреля 2017 года.
Дитковските не любит рассказывать о личной жизни. В 2012 году артистка вышла замуж за Алексея Чадова. в браке родился её сын Фёдор. В 2014 году звёздная пара расторгла брак.
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