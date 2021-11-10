Тина Канделаки показала, какой была жгучей грузиночкой в юности

Тина Канделаки исполнилось 46 лет. Журналистка опубликовала снимок из прошлого. Сейчас звезда ТВ выглядит даже эффектнее, чем в юности.

Юная Тина Канделаки

Тина Канделаки решила оценить свою жизнь с высоты прожитых лет в день своего рождения.

Свой пост в Instagram звезда ТВ сопроводила своей фотографией. Со снимка на нас смотрит кавказская девушка со жгучими чёрными глазами и волосами. Снимок сделан на Красной площади.

Она обратилась со словами благодарности к тем, что сулил ей провал в её смелых начинаниях.

"В свой день рождения я хочу сказать искреннее спасибо всем, кто в меня не верил. Такие люди мотивировали меня уехать из Тбилиси, говоря, что в Москве у меня ничего не получится. Уже здесь мне говорили, что с такой внешностью и акцентом я никогда не стану телеведущей", — пишет Тина в своём Instagram-аккаунте.

Она вспомнила и тех, кто советовал ей остановиться на достигнутом, когда она стала телеведущей.

"Позже, в глаза и за глаза, говорили о том, что женщина неспособна возглавлять спортивный телеканал, собрать команду и доказать всем, что спортивное телевидение может быть самым обсуждаемым в нашей стране", — пишет Канделаки.

Знаменитость отмечает, что именно критики помогли ей всего добиться в жизни.

"Всех, кто критиковал, сомневался и подписывал мне приговор, я благодарю от всего сердца… Неверие людей было, есть и будет самым большим драйвером в моей жизни, рождающим во мне азарт и желание обмануть их ожидания. С днем рождения меня", — написала Тина.