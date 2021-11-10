В Сети обсуждают фото молодой Пугачёвой с Кузьминым

В фан-аккаунте Instagram Аллы Пугачёвой появился снимок из прошлого. На фото неотразимая Примадонна обнимает Владимира Кузьмина. Поклонники артистки вспомнили, как Алла увела певца из семьи.

Алла Пугачёва и Владимир Кузьмин

На чёрно-белом фото, опубликованном в Сети, запечатлена лучезарная Алла Пугачёва и красавец рок-музыкант Владимир Кузьмин. Алла Борисовна на данном снимке очень похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Интернет-пользователи стали активно комментировать старую фотографию.

"Алла Борисовна! Все обожатели красавчики! Со всеми дружит! Высокие отношения! Мудрая женщина!"; "Зачем взять и разбить семью Кузьмину? Что за игра? То Челобанов и т. д."; "Молодые и красивые. А теперь…. теперь только красивые!" — писали в Сети.

Роман Пугачёвой с Кузьминым длился не больше года. Их отношения в начале 80-х годов обсуждала вся страна.

Первая супруга Владимира Кузьмина Татьяна прожила с музыкантом тринадцать лет, она же была автором самых известных песен супруга. Татьяна Кузьмина объясняла, что развелась с артистом из-за измен. Она упрекала Владимира в том, что он её обманывал и заявляла, что их брак распался из-за Аллы Пугачёвой.

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