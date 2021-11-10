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Блёданс устроила жаркие танцы со стриптизёром на Северном Кавказе

Шоу-бизнес

Эвелина Блёданс неплохо провела время на Северном Кавказе. Телеведущая исполнила национальные танцы горцев, но потом приличный отдых перешёл в какую-то вакханалию со стриптизом.

Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс

Блёданс поделилась жарким контентом в Instagram. Видео звезды ТВ начинается очень степенно и прилично. Знаменитость в длинном платье очень изящно вытанцовывает под национальные мелодии в компании галантного джигита.

В какой-то момент отдых Блёданс перерастает в нечто не совсем приличное. Телеведущая лежит на столе в белых розах, а вокруг неё отплясывает накаченный парень в одних плавках.

Потом Эвелина выходит на середину площадки и начинает очень эротично танцевать со своим полуобнажённым кавалером.

"Таким разнообразным для меня был Северный Кавказ Благодарю друзей за сюрпризы. А сегодня ночью мы с Семеном перелетели… Уже знаете куда?" — написала звезда под видео.

Подписчиков танцы Эвелины очень впечатлили.

"Какой контраст: народные классические танцы и стриптиз";

"Что на Северном Кавказе делает этот джигит";

"На Кавказе могла бы себя и поскромней показать. Она думает это норм, а кавказцы будут это долго вспоминать и смеяться над ней", — писали в Сети.

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Эвелина Блёданс - стриптиз
Автор: Елена Былкина
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