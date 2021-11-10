Модель Айви Гетти вышла замуж в наряде из битого зеркала

Правнучка нефтяного магната художница и модель Айви Гетти сочеталась браком с фотографом Тобиасом Энгела. Для венчания девушка выбрала необычное платье из осколков зеркала.

Правнучка нефтяного магната Айви Гетти

Гости свадебной церемонии были поражены сюрреалистическим нарядом невесты. Платье было собрано из зеркальных осколков.

Необычное одеяние придумал креативный директор парижского дома моды Maison Margiela Джон Гальяно. Модельер объяснил, что для безопасности вместо стекла был использован специальный облегчённый материал.

Это платье ещё несло и символический смысл. Невеста почтила память умерших членов своей семьи: на вуали были изображены гитары в честь её отца, музыканта Джона Гилберта. На короне красовались грецкие орехи в память о бабушке, которая выросла на ферме по их выращиванию.

Айви Гетти — правнучка нефтяного магната США Жана Пола Гетти, который в середине XX века считался самым состоятельным человеком на Земле и славился феноменальной скупостью.

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