Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной

Татьяна Брухунова поделилась видео, на котором проводит косметические процедуры в ванной.

Татьяна Брухунова

Евгений Петросян выбрал себе в жёны харизматичную Татьяну Брухунову, которая моложе юмориста на 44 года. Женщина показывает себя активной и предприимчивой. Она умеючи ведёт свою личную страничку в Instagram.

Татьяна демонстрирует оригинальные наряды, сумочки и другие аксессуары. За жизнью супруги Петросяна с интересом следит аудитория, которая насчитывает почти 90 тысяч подписчиков. Контент в социальной сети Татьяна обновляет очень активно.

Фолловеры привыкли видеть Брухунову в многослойных нарядах. Теперь же женщина удивила публику тем, что показала видео из ванной комнаты. На кадрах она почти обнажена.

В сторис Instagram Татьяна разместила видео, на котором она позирует в ванной. 32-летняя женщина показала себя без косметики. Под музыку жена Петросяна наносит маску на лицо. Плечи у Брухуновой открыты.

Скромность не позволила Татьяне показать ничего лишнего. В кадр попала лишь голова, шея и плечи. Видео впечатлило публику.

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