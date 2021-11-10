Наташу Королёву сняли на видео с детской коляской

В интернете быстро размножились кадры, на которых Наташа Королёва весело вышагивает с детской коляской. 48-летняя певица вместе со старшим сыном Архипом Глушко отправилась на прогулку.

Наташа Королёва с коляской

Наташа Королёва недавно на всю страну заявила, что у неё, помимо 19-летнего сына, есть ещё и маленькая дочка, которая воспитывается в США.

Королёва в шоу "Секрет на миллион" рассказала, что отдала свой биологический материал состоятельному другу. Благодаря суррогатному материнству на свет появилась очаровательная курносая девочка. Артистка является лишь биологической матерью малышки, изредка встречаясь со своей наследницей.

Появление Королёвой в кадре с коляской сразу напомнило публике эту резонансную историю.

Певица на видео с умилением смотрит в коляску и сюсюкается с малышом.

"Ты моя прелесть, ты моя лапочка", — говорит Наташа, покачивая светлую коляску.

В своём Instagram под видео Королёва рассказала о новом проекте, в котором она будет участвовать с сыном.

"Скоро на @1tv мы с @grek_grex в музыкальных коллаборациях!!!" — написала актриса в своём микроблоге.

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