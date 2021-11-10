Людмила Поргина возмущена решением Константина Хабенского о репертуаре МХТ

Назначение художественным руководителем МХТ имени Чехова Константина Хабенского далеко не всеми актёрами было встречено с радостью. Многим не нравится, что он стремится вернуть порядки, которые были ещё при Олеге Табакове.

А принимаемые им решения и вовсе вызывают массу недовольства.

Ведь он начал с того, что вернул в труппу театра Дарью Мороз и Андрея Бурковского, которых считали фаворитами Табакова. А теперь и спектакли, "снятые" предыдущим худруком Сергеем Женовачем возвращает.

Так, например, актриса Людмила Поргина до глубины души возмущена тем, что в репертуар театра Хабенский вернул постановку Константина Богомолова "Идеальный муж".

"Зачем он восстановил спектакль про любовь двух гомосексуалистов? Это же переписанная глупость. И ведь уже выступали люди православные, уже говорили: "Остановитесь". Убрал же Женовач. А он (Хаенский), наверное, считает, что это шедевр. Я этого не понимаю", — негодует вдова Николая Караченцева.