Александр Дьяченко не может ходить из-за серьёзной болезни

У актёра Александра Дьяченко обнаружились серьёзные осложнения после перенесённого коронавируса. Из-за артроза звезда фильма "Женская интуиция" не может встать на ноги, его одолевают дикие боли.

Дьяченко рассказал, что невыносимые боли в коленях и позвоночнике почти его обездвижили.

Несколько месяцев назад артист переболел COVID-19. Осложнением после вируса стал артроз коленных суставов.

О проблемах со здоровьем 56-летний актёр рассказал в своём Instagram-аккаунте.

"Мои послековидные проблемы множественные и главная из них сейчас — проблема с коленями. Боль в суставах и позвоночнике — одна из самых распространенных патологий у переболевших. Многие из тех, кто слушает меня сейчас, очень хорошо знают, о чем я говорю", — пишет Дьяченко.

Артист объяснил, что врачи оказались бессильны ему помочь.

"Я обращался в несколько клиник, платил большие деньги, следовал рекомендациям врачей и готовился морально к долгому и болезненному лечению, ежедневно мучаясь от боли, которую снять никакими способами не удавалось. Хотя бы убрать боль…" — написал он.

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