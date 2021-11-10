EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинский политик Василец считает НАТО угрозой для всего человечества
Украина ждёт возвращения Януковича на пост президента, заявила экс-депутат Рады
Pfizer ждёт от Японии одобрения на вакцинацию детей от коронавируса
Мошенник "похоронил" руководителя Instagram: модераторы заблокировали аккаунт
Политолог Соловей: Локдауны в России не закончатся до весны
Гинцбург спрогнозировал новые волны COVID-19 каждые три месяца без вакцинации
Американцы рассказали об отличном от русских восприятии Достоевского
Гинцбург оценил вклад "доморощенных вирусологов" в информирование о COVID-19
За российскими водителями начали наблюдать "инспекторы-беспилотники"

Александр Дьяченко не может ходить из-за серьёзной болезни

Шоу-бизнес

У актёра Александра Дьяченко обнаружились серьёзные осложнения после перенесённого коронавируса. Из-за артроза звезда фильма "Женская интуиция" не может встать на ноги, его одолевают дикие боли.

Александр Дьяченко не может ходить из-за серьёзной болезни

Дьяченко рассказал, что невыносимые боли в коленях и позвоночнике почти его обездвижили.

Несколько месяцев назад артист переболел COVID-19. Осложнением после вируса стал артроз коленных суставов.

О проблемах со здоровьем 56-летний актёр рассказал в своём Instagram-аккаунте.

"Мои послековидные проблемы множественные и главная из них сейчас — проблема с коленями. Боль в суставах и позвоночнике — одна из самых распространенных патологий у переболевших. Многие из тех, кто слушает меня сейчас, очень хорошо знают, о чем я говорю", — пишет Дьяченко.

Артист объяснил, что врачи оказались бессильны ему помочь. 

"Я обращался в несколько клиник, платил большие деньги, следовал рекомендациям врачей и готовился морально к долгому и болезненному лечению, ежедневно мучаясь от боли, которую снять никакими способами не удавалось. Хотя бы убрать боль…" — написал он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Ногами не хожу, дышу отборным кислородом»: звезда Мажора Александр Дьяченко тяжело переносит ковид
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Pfizer ждёт от Японии одобрения на вакцинацию детей от коронавируса
Мошенник "похоронил" руководителя Instagram: модераторы заблокировали аккаунт
Политолог Соловей: Локдауны в России не закончатся до весны
Гинцбург спрогнозировал новые волны COVID-19 каждые три месяца без вакцинации
Американцы рассказали об отличном от русских восприятии Достоевского
Гинцбург оценил вклад "доморощенных вирусологов" в информирование о COVID-19
За российскими водителями начали наблюдать "инспекторы-беспилотники"
ООН потребовала от Белоруссии немедленно освободить Сергея Тихановского
Сбежавшую школьницу в Свердловской области вернули в приют
Гинцбург заявил о невозможности установить происхождение COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов

Ситуация на польско-белорусской границе накаляется: группа белорусских силовиков направляется к лагерю мигрантов. Об этом сообщило Минобороны Польши.

Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Здоровье
Врач из Великобритании объяснила, почему привитые пациенты умирают от COVID-19
Экономика и бизнес
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?
Усам Оздемиров Зачем Запад превращает климатический саммит в ярмарку тщеславия? Усам Оздемиров Дмитрий Соколов "Космические зеркала" могут освещать Землю Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Владимир Жириновский выступил против революций Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Бывший СССР
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"
Наука и техника
Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников