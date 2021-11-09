Лобода показала танцующую со шваброй Милявскую

Светлана Лобода поделилась в своём Instagram-аккаунте странным видео. Певица показала странные танцы Лолиты Милявской со шваброй.

Лолита Милявская

В микроблоге Лободы появился забавный ролик. На кадрах Милявская в леопардовом комбинезоне по типу купальника устроила импровизированный концерт. В руках у певицы швабра, которую она использует то как микрофон, то как шест для стриптиза. Иногда певица в процессе танца даже умудряется сделать уборку.

Танец происходит под новую композицию Лободы Americano, которую Лолита слушает, приложив телефон к уху.

"Ну что это за девочка?! И как её зовут???! Обожаю…, а эти ноги!!!" — подписала видео Лобода.

Под постом Светланы отметилась и сама исполнительница жаркого танца.

"Света!!! Я с этой песней живу неделю. Люблю тебя очень!!!" — написала Лолита под видео.

Подписчики оценили такой контент.

"А ноги, ноги, ноги! Как будто это к счастью для дороги"; "Нужен дуэт!"; "Без комплексов", — комментируют ролик фолловеры.

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