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Садальский привёл противоречивые факты пандемии

Шоу-бизнес

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский порассуждал о нарушениях логики в вопросах, которые касаются вакцинации против коронавируса. 

Садальский привёл противоречивые факты пандемии

В своём Instagram-аккаунте Станислав Садальский перечислил противоречия эпохи пандемии, которые с трудом укладываются в голове здравомыслящего человека.

Актёр привёл размышления Гарика Харламова на эту тему.

"Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе", — цитирует наблюдения комика заслуженный артист РСФСР.

Понравились Садальскому и рассуждения юмориста о сроке действия вакцины.

"Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на два года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно", — пишет артист.

Подобные мысли пришли в голову Гарику Харламову год назад, однако они до сих пор актуальны.

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Автор: Елена Былкина
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