Семён Слепаков поблагодарил посольство США за помощь

Семён Слепаков рассказал, как посольство США помогло ему стать знаменитым квнщиком.

Сборная Пятигорска

Комик Семён Слепаков присоединился к массовым поздравлениям квнщиков. Птенцы Клуба весёлых и находчивых активно поздравляли знаменитую игру с 60-летним юбилеем.

Знаменитый юморист тоже высказался по этому поводу. У Слепакова пробудилось чувство благодарности ко всем, с кем он начинал свой творческий путь.

"Сегодня — День Рождения моей любимой игры. Спасибо, игра! Спасибо, Александр Васильевич Масляков! Спасибо, ребята из моей команды! Спасибо, ребята из других команд!" — написал Семён в своём Instagram-аккаунте.

Комик признал также, что ему косвенно помогли добиться успеха Соединенные Штаты Америки.

"Спасибо, посольство США, которое отказало мне в выдаче годовой визы в 2000-ом году! Это позволило мне и дальше выступать в Слобожанской лиге КВН, вместо того, чтобы получать скучное образование в престижном университете!" — объяснил Слепаков.

Юморист опубликовал снимок со своими соратниками по команде "Сборная Пятигорска".

"Ура! Пусть КВН гордо шагает по планете, так же толсто, румяно и бодро, как мы с Лехой Ляпоровым и Михой Беляевым в далеком 2005-ом году", — подписал фото Семён.

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