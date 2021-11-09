У Ротару требуют отобрать звание почётной гражданки Крыма

София Ротару разгневала крымчан из-за высказывания её родной сестры Аурики, которая заявила, что отель певицы в Ялте опечатали до тех времён, пока Крым не вернётся в состав Украины. Это высказывание не понравилось члену парламента Крыма Николаю Волкову.

Волков считает, что Софию Ротару надо лишить звания почетной гражданки Крыма, так как позиция народной артистки СССР по отношению к Крыму представляется неприемлемой.

Волков отметил, что все награды и привилегии Ротару заслужила своим творчеством. Певица скрепляла дружбу родственных народов, однако, по мнению Волкова, сейчас она пропагандирует другие ценности.

"Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями… Я считаю, нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки", — цитирует слова парламентария РИА "Новости".

Ранее младшая сестра певицы Аурика Ротару объяснила, что исполнительница хита "Хуторянка" не посещает Крым уже около семи лет. Ей пришлось закрыть принадлежащий ей отель "Вилла София" в Крыму "до лучших времен". Родственница певицы сказала, что они с сестрой ждут, когда Крым снова станет украинским.

Волков считает, что на Софию Ротару негативно повлияла пропаганда радикального национализма, распространенная на Украине.

София Ротару удостоилась звания почетной гражданки Крыма 24 года назад, в 1997 году.

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