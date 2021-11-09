Популярный советский артист кино Владимир Талашко, преподававший в Киевском университете театра, кино и ТВ, написал заявление "по собственному" и уволился. Причина — обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.
Об этом сообщила украинская актриса Виктория Муштей на своей странице в Фейсбук.
По словам Муштей, она была одной из активисток движения "против насилия над студентками" и "победа далась непросто", потому что в университете хотели историю "замять", несмотря на то, что обвиняли преподавателя "несколько девушек-студенток".
Сам 75-летний актёр все обвинения в свой адрес отрицает, а причиной ухода с работы назвал "состояние здоровья".
Давние поклонники звезды фильма "В бой идут одни старики" возмущены тем, что человек лишился работы, хотя его виновность судом не доказана.
ДЛЯ СПРАВКИ
"В бой идут одни старики", "Как закалялась сталь", "Русь изначальная", "Овод", "Рождённая революцией", "Батальоны просят огня" и многие другие известные ленты.
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