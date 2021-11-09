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Звезда советского кино ушёл с работы из-за сексуального скандала

Шоу-бизнес

Популярный советский артист кино Владимир Талашко, преподававший в Киевском университете театра, кино и ТВ, написал заявление "по собственному" и уволился. Причина — обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Об этом сообщила украинская актриса Виктория Муштей на своей странице в Фейсбук.

По словам Муштей, она была одной из активисток движения "против насилия над студентками" и "победа далась непросто", потому что в университете хотели историю "замять", несмотря на то, что обвиняли преподавателя "несколько девушек-студенток".

Владимир Талашко
Владимир Талашко

Сам 75-летний актёр все обвинения в свой адрес отрицает, а причиной ухода с работы назвал "состояние здоровья".

Давние поклонники звезды фильма "В бой идут одни старики" возмущены тем, что человек лишился работы, хотя его виновность судом не доказана.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Владимир Талашко — заслуженный артист УССР, народный артист Украины.
  • В его фильмографии — он начал сниматься в 1969 году — более 50 картин. Многие из них входят в золотой фонд советского кинематографа:

"В бой идут одни старики", "Как закалялась сталь", "Русь изначальная", "Овод", "Рождённая революцией", "Батальоны просят огня" и многие другие известные ленты.

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Звезда фильма «В бой идут одни старики» угодил в чудовищный скандал
Автор: Ольга Лебедева
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