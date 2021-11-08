Садальский показал портрет Тиссе: "Никого не напоминает?"

Станислав Садальский опубликовал пост, посвященный кинооператору Эдуарду Тиссе, снявшего все фильмы режиссёра Сергея Эйзенштейна. Портрет талантливого кинооператора напомнил кого-то Садальскому. Подписчики артиста разошлись во мнениях, гадая, на кого же похож Тиссе.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский разместил в своём Instagram-аккаунте портрет выдающегося кинооператора.

"Офигеть! Реинкарнация — Тиссе на фото вам никого не напоминает? Это Эдуард Тиссе, снявший все фильмы Эйзенштейна. Великий кинооператор. Кадры их легендарной картины "Октябрь" (другое название "Десять дней, которые потрясли мир") были сняты настолько реально, что многие потом стали считать их кинохроникой октябрьских событий 17-го года", — написал Садальский в своём аккаунте под портретом кинодеятеля.

Подписчики заслуженного артиста РСФСР стали выдвигать версии, на кого похож Тиссе.

"Галыгина?"; "Похож на актёра Анатолия Белого"; "Слева похож на молодого Фёдора Емельяненко, а справа на ВВП", "Похож, глаза близко расположены, подбородок и губы. Этот интереснее внешне и глаза умного человека", — писали в Сети.

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