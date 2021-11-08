Гарик Харламов вспомнил, как обыграл Зеленского в КВН

Instagram-аккаунты бывших квнщиков пестрят поздравлениями. Клубу весёлых и находчивых исполняется 60 лет. Гарик Гарламов вспомнил свой триумф, когда его команда обыграла команду Владимира Зеленского.

Птенцы КВН не забывают игру, которая дала им путёвку в жизнь. С юбилеем Клуб весёлых и находчивых уже поздравили Михаил Галустян, Елена Борщёва, Юлия Ахмедова и другие воспитанники легендарной игры.

Гарик Харламов не остался в стороне от знаменательного события. Комик разместил в своём Instagram номер команды "Сборная Москвы", где он выступал с номером "Директор Пушкина".

"В честь этого дня выкладываю мой первый триумф. Полуфинал 2002 года. Играли против Команды "95 квартал", во главе с нынешним президентом Украины, Владимиром Зеленским, кто бы мог подумать. Проигрывали до СТЭМа все конкурсы, но этот выиграл её с отрывом в бал. С праздником", — написал Гарик в своём микроблоге.

Пост Харламова прокомментировал корифей КВН.

"Неподражаемый Гарик! И Вас с этим клёвым праздником! Чемпион КВН Советского союза-87 — одесский джентльмен Евгений Хаит", — написал маститый квнщик на странице Гарика.

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