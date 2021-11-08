EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Международные резервы РФ достигли исторического максимума
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
"Газпром" снизил транзит газа через Украину на 22%
Врач раскрыл причину, по которой дети стали болеть коронавирусом чаще
Telegram и Google снова оштрафованы за неудалённый запрещённый контент
На Украине ударили ножом спортсмена из-за языка
Строительство "Северного потока-2" полностью завершено
Кабмин РФ одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра
Польские силовики остановили штурм границы беженцами со стороны Белоруссии

Гарик Харламов вспомнил, как обыграл Зеленского в КВН

Шоу-бизнес

Instagram-аккаунты бывших квнщиков пестрят поздравлениями. Клубу весёлых и находчивых исполняется 60 лет. Гарик Гарламов вспомнил свой триумф, когда его команда обыграла команду Владимира Зеленского.

Гарик Харламов вспомнил, как обыграл Зеленского в КВН

Птенцы КВН не забывают игру, которая дала им путёвку в жизнь. С юбилеем Клуб весёлых и находчивых уже поздравили Михаил Галустян, Елена Борщёва, Юлия Ахмедова и другие воспитанники легендарной игры.

Гарик Харламов не остался в стороне от знаменательного события. Комик разместил в своём Instagram номер команды "Сборная Москвы", где он выступал с номером "Директор Пушкина".

"В честь этого дня выкладываю мой первый триумф. Полуфинал 2002 года. Играли против Команды "95 квартал", во главе с нынешним президентом Украины, Владимиром Зеленским, кто бы мог подумать. Проигрывали до СТЭМа все конкурсы, но этот выиграл её с отрывом в бал. С праздником", — написал Гарик в своём микроблоге.

Пост Харламова прокомментировал корифей КВН.

"Неподражаемый Гарик! И Вас с этим клёвым праздником! Чемпион КВН Советского союза-87 — одесский джентльмен Евгений Хаит", — написал маститый квнщик на странице Гарика.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КВН Гарик Харламов - Директор Пушкина
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Врач раскрыл причину, по которой дети стали болеть коронавирусом чаще
Telegram и Google снова оштрафованы за неудалённый запрещённый контент
На Украине ударили ножом спортсмена из-за языка
Строительство "Северного потока-2" полностью завершено
Кабмин РФ одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра
Польские силовики остановили штурм границы беженцами со стороны Белоруссии
Почему Украина опровергла данные США о концентрации армии РФ у её границ
В одном из посёлков ХМАО родители просят "дистанционку" для детей из-за волков
Здоровые дети от ВИЧ-инфицированных родителей – это реально
К Земле движется "потенциально опасный" астероид размером с Эйфелеву башню
Популярное
Общество
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль

Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.

Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Любовь Степушова Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0 Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
На портале "Госуслуги" массово аннулировали QR-коды о вакцинации против COVID-19
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Общество
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников