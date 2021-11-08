Галустян показал свои первые самодеятельные номера в КВН

Михаил Галустян поздравил КВН с 60-летним юбилеем. Звезда команды "Утомлённые солнцем" предстал на архивных кадрах ещё совсем юным. Первые шаги в КВН уроженец города Сочи делал ещё в школе.

Юный Михаил Галустян

Клуб весёлых и находчивых празднует юбилей. Ровно 60 лет назад 8 ноября 1961 года в эфире Центрального телевидения вышла первая передача, которая вскоре завоевала сердца зрителей огромной страны.

Эту дату не оставил без внимания квнщик Михаил Галустян.

"С юбилеем! Мои первые шаги в этом клубе. Многое непонятно, зато видно как я свеж и молод", — написал 42-летний юморист в своём Instagram.

Своё поздравление комик сопроводил редким видео. На кадрах совсем юный Михаил травит шутки со школьной сцены. Видео снято в 1995 году,

Выходцы из игры КВН становятся звёздами на других каналах российского ТВ. Особенно много квнщиков перешло на канал ТНТ. Некоторые воспитанники Александра Маслякова взбунтовались против своего наставника и создали свой аналог КВН под названием "Игра".

Шоу не просуществовало долго. Ксения Собчак рассказала, что Масляков якобы пожаловался в администрацию президента России, поэтому программу закрыли.

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