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Сестра Ротару прокомментировала слухи о болезни певицы

Шоу-бизнес

Недавнее видео с выступления Софии Ротару заставило поклонников артистки беспокоиться о её здоровье. Появились слухи о том, что 74-летняя певица неизлечимо больна. Младшая сестра Ротару Аурика рассказала о самочувствии звёздной родственницы.

Сестра Ротару прокомментировала слухи о болезни певицы

Исполнительница хита "Хуторянка" вступила на заграничном корпоративе с песней "Червона рута". Видео с выступления звезды попало в Сеть. Публика заметила, что у певицы наблюдается тремор (дрожание рук). Этот факт заставил интернет-пользователей подозревать, что София Михайловна страдает болезнью Паркинсона.

Общий вид артистки тоже вызвал тревогу фанатов Ротару.

Сестра народной артистки СССР Аурика отмечает, что в семье уже привыкли к "сенсационным" заявления прессы. Она объяснила, что любое изменение во внешности артистки провоцируют самые нелепые слухи.

Аурика вспоминает, что когда София Ротару похудела, СМИ стали писать о том, что певица заболела лёгочной болезнью.

"Всю жизнь пишут. Когда она была худая, писали, что у нее туберкулез, что она болеет… Одно время даже писали, что она умерла. Я говорю, Господи, люди, вам делать нечего? Слава Богу, она здорова и проживет ещё долго. Просто пушку кто-то пускает. Не знаю, кому это нужно. То замуж выдают, то она болеет", — рассказала сестра знаменитости в в эфире YouTube-шоу "Ужин с Dorotye". 

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АУРИКА РОТАРУ: жизнь вопреки горькой утрате; коронавирус и слухи об онкологии Софии Михайловны
Автор: Елена Былкина
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