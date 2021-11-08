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Лазарев и Басков поругались прямо на сцене

Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Николай Басков, которые вместе ведут шоу "Дуэты", с трудом уживаются на одной сценической площадке. Артисты дали волю своим эмоциям, устроив перепалку на глазах у зрителей.

Лазарев и Басков поругались прямо на сцене

Соведущие шоу "Дуэты" на канале "Россия 1" сами показывают не очень удачный пример дуэта.

Сергей Лазарев сделал замечание Николаю Баскову, упрекнув коллегу в том, что тот пытается "быть затычкой в каждой бочке". Экс-солисту группы Smash не понравилось, что исполнитель хита "Шарманка" влезает туда, куда не следует.

После выступления Миши Марвина и рэпера Natan Басков не удержался и сам решил подпеть вокалистам. Он в порыве творческого вдохновения оборвал номер исполнителей своим пением.

"Надеюсь, я не испортил?" — поинтересовался Басков после своего сольного вокала.

Сергею Лазареву такое вмешательство пришлось не по душе. Он отметил, что дуэт отлично справлялся и без Баскова.

"Понимаешь, когда человек хорошо поёт, зачем еще лезть? Постоянно свои пять копеек …" — укорил натурального блондина российской эстрады Сергей.

Выслушав замечание, Басков не стал молчать.

"У меня душа поёт. Это моя любимая песня. Что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой?" — ответил Николай коллеге.

Лазарев настаивал на том, что Басков напрасно вмешался в хороший номер.

"Без него было бы лучше, но ничего страшного", — отметил музыкант.

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Шоу дуэты анонс "Россия 1". Первые имена участников нового музыкального шоу "Дуэты". Шоу-бизнес.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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