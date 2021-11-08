"Половина - проститутки и альфонсы" - Шаляпин высказался о коллегах по шоубизу

В СМИ активно обсуждаются "любовные похождения" Прохора Шаляпина, за которым из-за множества романов с женщинами постбальзаковского возраста закрепилась слава альфонса.

Сам же шоумен себя таковым не считает.

"Если бы я был альфонсом, то не таскал бы за собой на телевидение весь этот курятник, а альфонсировал красивенько, разъезжая на дорогих машинах и снимая клипы", — заявил Шаляпин в эфире программы "Однажды" на канале НТВ, признавшись, впрочем, что ничего не имеет против того, чтобы "побыть альфонсом" и получать подарки.

По мнению певца, половина звёзд на российской эстраде, покупающих себя недвижимость и машины — на самом деле альфонсы:

"У нас половина эстрады — проститутки и альфонсы, которые изображают из себя святых и рассказывают, как заработали, всё сами… А откуда ты сам можешь купить себе квартиру за 50 млн и за 20 млн машину бизнес-класса? Как заработать?", — недоумевает Шаляпин.

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