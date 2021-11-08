Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением

Актриса Мария Шукшина в последнее время всё чаще позиционирует себя как общественный деятель. Она выступает противником вакцинации, регулярно высказывается о порабощении народа, чипировании и Билле Гейтсе.

На днях 54-летняя актриса в очередной раз шокировала общественность. Теперь Шукшина "прошлась" по отношению власти к празднику 4 ноября. Точнее, по "нежеланию объяснить народу" его смысл:

"Потому что эти 3 слова, 3 категории: смута, ополчение и государственность, когда они сходятся вместе, это я думаю, опасная вещь для тех, кто называется ТНК или ОПГ (Транснациональная компания или организованная преступная группировка)", — написала дочь писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина в своём Инстаграм.

@shukshina_maria

Причём "ополчаться" Мария Шукшина предлагает вокруг себя;

"…это работает так, как сказано святыми: Вокруг одного верующего тысячи спасутся".