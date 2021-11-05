"Она извинилась, но что здесь поделаешь": Лобода о конфликте со своим продюсером

Популярная певица Светлана Лобода рассказала Маше Ефросининой в её You-Tube шоу "Экзамен" о том, почему рассталась со своим продюсером Нателлой Крапивиной.

По словам Лободы, основная причина того, что их пути с прежним продюсером разошлись, была любовь Крапивиной к скандалам:

"Она извинилась, но что здесь поделаешь. Она просто не подумала. Хотела одно, а получилось другое. У ней всегда так — всё через протесты, конфликты. А потом ведёт себя будто ничего не произошло".

Скандал с участием Светланы Лободы и Нателлы Крапивиной произошёл летом 2021 года. Причиной разногласия стала жёсткая критика выступления Киркорова и Давы в рамках премии телеканала "Муз-ТВ" продюсером артистки. Крапивина тогда заявила:

"Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки, а их номер представляет из себя паноптикум в чистом виде".

Киркоров не остался в долгу и заявил, что в команде Лободы "слишком много агрессии и яда". Он сказал, что Крапивина — человек двойных стандартов, а её фраза про шашлыки носит угрожающий и дискриминирующий характер.

После разгоревшегося скандала Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с Лободой и уходит из шоу-бизнеса. Теперь бывший продюсер артистки пробует себя в области кинематографа.

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