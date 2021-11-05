Андрей Малахов поздравил Ксению Собчак с юбилеем. Сделал это шоумен в своей манере, выдав по ходу поздравления грандиозную сенсацию.
Андрея Малахова и Ксению Собчак связывает давняя дружба. Телеведущий не забыл поздравить Ксению с сорокалетием.
"Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребёнка…", — написал Малахов в своём Instagram-аккаунте.
В доказательство своих слов звезда ТВ опубликовал видео о том, как они на пару с Собчак принимали участие в проекте "Ребёнок-робот". В программе им доверили компьютеризированного малыша.
Собчак оказалась не особо заботливой родительницей. Ксения заявила, что малыш страшненький, а когда тот её описал, она назвала ребёнка-робота гадёнышем.
Малахов тоже отличился в программе. Он задумал читать малышу книгу, однако нечаянно ударил ребёнка плотной обложкой объёмного издания по голове.
Подписчиков шоумена позабавило видео.
"Ой, а я уже и забыла про этот проект! Андрей пытается изобразить заботливого отца — и хлоп книжкой по носу", — писали фолловеры под постом телеведущего.
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